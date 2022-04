Felipe en Letizia reiken Spaanse taal- en literatuurprijs uit

Koning Felipe en koningin Letizia hebben vrijdag op de Universiteit van Alcalá de Henares de uitreiking van de Miguel de Cervantes-prijs voor literatuur in de Spaanse taal bijgewoond. Onder toeziend oog van het Spaanse koningspaar werd daar de Uruguayaanse schrijfster Cristina Peri Rossi vereerd met de prestigieuze award.

De Cervantes-prijs wordt jaarlijks als publieke blijk van bewondering toegekend aan een auteur wiens literaire oeuvre geheel of voor een belangrijk deel in het Spaans geschreven is en aan iemand die heeft bijgedragen aan de verrijking van het Spaanse literaire erfgoed. De winnaar van de prijs krijgt bovendien een geldbedrag van 125.000 euro.

Dit jaar werd dus de Uruguayaanse schrijfster Cristina Peri Rossi vereerd met de prijs. Volgens de jury is zij onder meer “in staat haar talent in meerdere genres tot uitdrukking te brengen”. Haar werk wordt dan ook gezien als “een brug tussen Latijns-Amerika en Spanje”. Vanwege de slechte gezondheid van Rossi nam de Argentijnse actrice Cecilia Roth de prijs namens haar in ontvangst.

Tijdens de uitreiking nam Felipe zelf ook het woord. De koning vond het onder meer fijn dat de ceremonie – na jaren van corona – weer fysiek gehouden kon worden. Ook prees hij de winnares met haar goede werk en sprak de hoop uit dat de boeken van Rossi nu nog veel meer gelezen gaan worden “in Uruguay, in Spanje en op het hele Amerikaanse continent”.