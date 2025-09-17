Felipe en Letizia verwelkomd door Egyptische president El-Sisi

Koning Felipe en koningin Letizia werden op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Egypte verwelkomd door de Egyptische president Abdel Fattah El-Sisi en zijn vrouw Entissar Amer El-Sisi in het presidentiële paleis, zo schrijft de Spaanse omroep RTVE. Het Spaanse koningspaar is op staatsbezoek in Egypte om de banden tussen beide landen te versterken.

Voordat ze naar het presidentiële paleis afreisden, legden Felipe en Letizia een krans bij het Monument voor de Onbekende Soldaat in de wijk Nasr City in Caïro. Dit piramidevormige bouwwerk werd opgericht ter ere van de Egyptenaren die hun leven verloren in de Jom Kipoeroorlog. Bij de welkomstceremonie in het paleis werden de volksliederen van Spanje en Egypte afgespeeld.

Bij aankomst in Egypte dinsdag sprak de Spaanse koning zich uit over de situatie in de door Israël belegerde Gazastrook en sprak van een “ondraaglijke humanitaire crisis”. Volgens Spaanse media komt het niet vaak voor dat de koning zich uitspreekt over internationale kwesties.