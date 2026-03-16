Felipe erkent misstanden tijdens Spaanse veroveringen

De Spaanse koning Felipe heeft maandag erkend dat er veel misstanden zijn geweest gedurende de Spaanse veroveringen van Amerika. Dat liet de koning zich ontvallen tijdens een bezoek aan een tentoonstelling in Madrid over inheemse Mexicaanse kunst.

Volgens aanwezige media zei Felipe dat koloniale wetten de bedoeling hadden te beschermen. “Maar in werkelijkheid ging het niet zoals bedoeld”, zei de koning. “Als we bepaalde dingen bestuderen volgens moderne criteria, met onze waarden, kunnen we uiteraard niet trots zijn. Maar we moeten hiervan leren, binnen de context ervan, zonder al te veel te moraliseren”, voegde hij eraan toe.

De relatie tussen Mexico en Spanje is al een aantal jaar gespannen. De voormalige Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador eiste in 2019 excuses van Spanje voor misdaden die zijn begaan tijdens de verovering van Mexico in de 16e eeuw. Zijn opvolger Claudia Sheinbaum herhaalde die eis en mede door het uitblijven van excuses was Felipe niet welkom bij haar inauguratie in 2024.