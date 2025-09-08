Felipe feliciteert Alcaraz na winst US Open: je bent de nummer 1

Het Spaanse koningshuis heeft Carlos Alcaraz gefeliciteerd met de winst van de US Open. De Spaanse tennisser versloeg zondag in de finale de Italiaan Jannik Sinner in vier sets. Daarmee behaalde hij ook de nummer 1-positie op de wereldranglijst. “Gefeliciteerd Carlos Alcaraz! Je bent de nummer 1”, schreef het Spaanse hof in een reactie op X.

“Nog een Grand Slam die je indrukwekkende carrière verrijkt en waar de hele Spaanse sportwereld trots op is. Bedankt dat je ons weer een historische overwinning hebt bezorgd”, vervolgde het bericht.

De 22-jarige Alcaraz won voor de tweede keer in zijn loopbaan de US Open. Hij won in 2022 ook. De Spanjaard won ook twee keer Roland Garros en twee keer Wimbledon.