Felipe geeft startschot bouw gigafabriek voor autobatterijen

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag het startschot gegeven voor de bouw van een grote batterijenfabriek voor elektrische auto’s van Volkswagen. Bij wijze van eerstesteenceremonie zette de vorst in het bijzijn van onder anderen de Spaanse premier Sanchez zijn handtekening op een batterij.

De batterijenfabriek van de Volkswagengroep komt te staan in de plaats Sagunto in de provincie Valencia in Oost-Spanje. De Spaanse overheid heeft 3 miljard euro geïnvesteerd in de bouw van de fabriek, die 3000 directe en 30.000 indirecte banen moet opleveren.

De fabriek moet naar verwachting in 2026 operationeel zijn.