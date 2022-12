Felipe hoopt op verenigd front in Spanje, Oekraïne en Europa

De Spaanse koning Felipe heeft zaterdagavond tijdens zijn kersttoespraak stilgestaan bij onder meer de oorlog in Oekraïne, maar ook de economische situatie in Spanje en de band met andere landen in Europa. De toespraak werd gehouden in het Zarzuelapaleis in Madrid en was onder meer via YouTube te volgen.

Het jaar 2022 was volgens de koning “ingewikkeld en moeilijk, en is dat ook nog steeds”. “We blijven het lijden van het Oekraïense volk met diepe droefheid beleven. Aan de Oekraïense vluchtelingen in Spanje en aan al hun landgenoten denken wij, vandaag des te meer, en tonen we onze genegenheid.”

Felipe stipte in zijn rede ook de problemen in eigen land aan. “Stijgende prijzen, vooral van levensmiddelen, veroorzaken onzekerheid in huishoudens. Voor alledaagse handelingen, zoals het aanzetten van de verwarming of het licht of het vullen van de tank, moeten – in veel gevallen – belangrijke persoonlijke en familiale offers worden gebracht”, zei hij.

Samen sterk

Volgens de Spaanse koning is het nu juist zaak om met z’n allen een verenigd front te vormen. “Wat elke dag in de Europese Unie wordt besloten, heeft gevolgen – zeer grote gevolgen – voor het dagelijks leven van alle Spanjaarden. Dat is de realiteit”, aldus Felipe. “Wij zijn Europa, maar we hebben ook Europa nodig, dat ons grootste referentiekader is en ons zekerheid en veiligheid biedt.”

De vorst sloot zijn toespraak af met een inspirerend boodschap voor zijn landgenoten. “We leven ongetwijfeld in onzekere tijden. Maar als het succes van een natie afhangt van het karakter van haar burgers, en van de persoonlijkheid en de geest die haar samenleving beweegt, hebben we reden om de toekomst hoopvol tegemoet te zien.”

Eerder op de avond had het koningshuis via Twitter al een “bijzondere erkenning en de beste wensen” gedeeld voor iedereen die zich inzet “voor de zorg voor anderen en voor alle openbare diensten”.