Felipe huldigt vernieuwd Nationaal Museum van Podiumkunsten in

Koning Felipe heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan de gemeente Almagro waar hij het nieuwe Nationaal Museum van Podiumkunsten inhuldigde. Het bezoek valt samen met de viering van Wereldtheaterdag, schrijft het Spaanse hof bij beelden op sociale media.

De nieuwe instelling is volgens het paleis het resultaat van de herstructurering en modernisering van het voormalige Museo Nacional del Teatro. Het doel van het nieuwe museum is om het Spaanse podiumerfgoed te behouden en te beschermen en de kennis erover te bevorderen.

Felipe werd vergezeld door onder anderen de Spaanse minister van Cultuur en de burgemeester van Almagro. De koning kreeg een rondleiding door het nieuwe gebouw en sprak met zangeres en actrice Ana Belén en acteur Pedro Casablanc, die een manifest voor het theater voorlazen.

Voorafgaand aan zijn bezoek aan het museum ging Felipe langs bij het stadhuis van Almagro. Hier tekende hij het gastenboek waarbij hij stilstond bij de culturele geschiedenis van de gemeente. Een grote groep mensen stond hem buiten op het Plaza Mayor op te wachten om een glimp van de koning op te vangen. Een groep vrouwen van middelbare leeftijd discussieerde volgens Spaanse media lachend of Felipe “nog knapper dan voorheen” was. De conclusie was dat de koning “de beste vertegenwoordiger” was die Spanje kon hebben.