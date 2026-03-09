Felipe in Portugal voor inauguratie president

De Spaanse koning Felipe brengt maandag een bezoek aan Portugal. De koning is in zijn buurland voor de inauguratie van de nieuwe president António José Seguro.

Seguro won in februari met overmacht de presidentsverkiezingen in Portugal. Hij kreeg de voorkeur boven André Ventura. Seguro is de opvolger van Marcelo Rebelo de Sousa, die tien jaar het presidentschap vervulde. Felipe ontving Rebelo de Sousa een paar weken geleden voor een afscheidsbezoek op het Koninklijk Paleis in Madrid.

Het is gebruikelijk dat Felipe aanwezig is bij inauguraties van presidenten. Dat doet hij regelmatig bij inhuldigingen in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Zo was hij vorig jaar bij de inhuldigingsceremonie van Yamandú Orsi in Uruguay.