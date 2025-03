Felipe krijgt eigen shirt met opdruk van winnaar basketbalcup

Koning Felipe heeft donderdag de winnaars van het basketbaltoernooi Copa del Rey ontvangen op het paleis in Madrid. De sporters hadden een cadeautje voor de koning meegenomen, is te zien op beelden van het Spaanse hof.

Unicaja Baloncesto won op 16 februari de basketbalfinale van Real Madrid met 93-79. Felipe kreeg uit handen van aanvoerder Alberto Díaz van het universiteitsteam een shirt met nummer 3 en zijn officiële titel, Felipe VI. Ook mocht de koning de naar hemzelf vernoemde trofee even vasthouden.

Eerder op de dag ontving de koning dirigent José Luis Temes, de winnaar van de Nationale Muziekprijs 2008, op het Zarzuelapaleis. Temes is ook de auteur van de opname van de vier symfonieën die onlangs in Italië werden ontdekt en die oorspronkelijk waren gecomponeerd door infante María Luisa de Borbón (1782-1824). Zij was de dochter van de Spaanse koning Karel IV en Maria Louisa van Parma. Ook ontmoette Felipe het nieuwe rectorenteam van de Universidad Politécnica de Madrid.