Felipe naar Uruguay voor inauguratie president

De Spaanse koning Felipe is vrijdag aangekomen in Uruguay. De vorst is in het Zuid-Amerikaanse land voor de inhuldigingsceremonie van de nieuwe president Yamandú Orsi, die op zaterdag plaatsvindt.

De centrumlinkse politicus Orsi won in november de presidentsverkiezingen. Hij won van zijn centrumrechtse rivaal Álvaro Delgado. Het is gebruikelijk dat Felipe Spanje vertegenwoordigt bij inhuldigingen van presidenten in Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Vorig jaar kwam de relatie tussen Spanje en Mexico nog onder druk te staan omdat de Spaanse koning niet welkom was bij de inauguratie van de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum.

Felipe blijft niet lang in Uruguay. Op de agenda van het Spaanse koningshuis staat dat de koning zondag al een verplichting heeft in Barcelona.