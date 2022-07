Felipe neemt dochters mee naar uitreiking Girona Awards

Het Spaanse koningspaar is maandag in Barcelona aanwezig geweest bij de prijsuitreiking van de stichting ‘Prinses van Girona’. Koning Felipe en koningin Letizia kregen daarbij gezelschap van hun beide dochters, Leonor en Sofia.

De stichting Prinses van Girona richt zich met haar werkzaamheden op jongeren. Ze wil jonge mensen steunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en zet zich speciaal in om jonge, getalenteerde mensen te vinden die als rolmodel voor andere jongeren kunnen dienen. Zij worden beloond met de prijzen die jaarlijks worden uitgereikt.

Leonor is erevoorzitter van de stichting. Prinses van Girona is haar Catalaanse titel. De familie was afgelopen jaar ook gezamenlijk aanwezig bij de ceremonie.