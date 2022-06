Felipe neemt Europese uitdagingen door met Von der Leyen

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft woensdag gesproken met de Spaanse koning Felipe. De twee hadden het in het Zarzuela-paleis in Madrid onder meer over de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering.

“Fijne ontmoeting gehad met koning Felipe”, twitterde Von der Leyen na afloop. “We hebben het over de antwoorden van Europa op de uitdagingen van onze tijd gehad: de oorlog in Oekraïne, de impact ervan op voedsel- en energiezekerheid en klimaatverandering. We bespraken ook hoe Europa zijn samenwerkingen kan versterken, met name met Latijns-Amerika.”

Von der Leyen is in Spanje voor de NAVO-top die deze dagen plaatsheeft in Madrid. Koning Felipe ontving dinsdag al een groot aantal wereldleiders op het paleis voor een galadiner. Onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Boris Johnson en Franse president Emmanuel Macron waren van de partij. Ook premier Mark Rutte kreeg een warm welkom van de koning.