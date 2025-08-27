Felipe noemt gevolgen van bosbranden ‘aangrijpend’ bij bezoek

Koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag een bezoek gebracht aan de door bosbranden getroffen gebieden in Zamora en León. De koning noemde het “aangrijpend” om te zien, meldt het Spaanse persbureau EFE.

Felipe wilde graag “dicht bij de getroffenen zijn” en noemde het “aangrijpend” om te horen dat tientallen mensen hun huis moesten verlaten vanwege de branden. Aanvankelijk zou het bezoek van het koningspaar beginnen bij het uitkijkpunt van de Forcadurakloof, maar door het slechte zicht als gevolg van de rook van de opnieuw opgelaaide branden was dit niet mogelijk. In plaats daarvan begonnen Felipe en Letizia in het bezoekerscentrum van het natuurpark bij het Meer van Sanabria. Hier werden ze geïnformeerd over de ontwikkeling van de brand.

Aansluitend gingen de Spaanse koning en koningin naar het klooster van San Martín de Castañeda. Hier ontmoetten ze bewoners die zijn geëvacueerd en ook hoteliers en winkeliers uit de omgeving.

Het paleis maakte bekend dat Felipe en Letizia donderdag en vrijdag enkele van de zwaarst getroffen plaatsen in Galicië en Extremadura zullen bezoeken.