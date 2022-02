Felipe noemt Russische inval in Oekraïne ‘onaanvaardbaar’

Koning Felipe heeft de opening van het Mobile World Congress in Barcelona aangegrepen om zijn zorgen over de situatie in Oekraïne te uiten. Tijdens zijn toespraak zei de Spaanse vorst dat hij “bedroefd en verontwaardigd” is en dat deze oorlog iedereen aangaat.

“Ik kan niet beginnen zonder Oekraïne te noemen”, zei Felipe aan het begin van zijn speech. Hij vindt de Russische inval “een onaanvaardbare agressie tegen een soevereine en onafhankelijke natie, lid van de Verenigde Naties en vooral een vriend van Europa en Spanje”.

“Spanje volgt met grote bezorgdheid de ontwikkelingen in Oekraïne”, vervolgde Felipe. “In deze moeilijke tijden zijn we solidair met de Oekraïense autoriteiten en het Oekraïense volk. Samen met onze partners werken we onvermoeibaar om hen te ondersteunen en de vrede zo snel mogelijk te herstellen. In het bijzonder zijn mijn gedachten nu bij al die families en vrienden van de meer dan 100.000 Oekraïners die in ons land wonen en elke dag bijdragen aan onze economische welvaart en sociaal welzijn.”

Het Mobile World Congress in Barcelona is een grote techbeurs waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn Russische standhouders niet meer welkom.