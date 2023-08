Felipe ondanks goede dag nog derde in klassement Copa del Rey

De Spaanse koning Felipe begaf zich woensdag opnieuw op het water voor de strijd om de Copa del Rey. De boot Aifos met de Spaanse vorst aan het roer was de beste van de dag. Dat veranderde echter niets aan de stand in het klassement, de koning neemt net als een dag eerder de derde plaats in.

In de klasse Majorica ORC 1, waarin de Spaanse koning in actie komt, gaat momenteel de Palibex-Elena Nova aan de leiding. De eerste helft van de competitie is nu afgewerkt. De finaleserie begint op donderdag, meldt de organisatie.

Het zeilevenement in de baai van Palma wordt dit jaar voor de 41e keer georganiseerd. Felipe is nog altijd op jacht naar zijn eerste eindoverwinning. Zijn vader Juan Carlos won de zeilwedstrijd vijf keer.