Felipe ontmoet motorracende broers Márquez op paleis

Koning Felipe heeft donderdag de succesvolle Spaanse motorcoureurs Marc en Álex Márquez ontvangen op het koninklijk paleis in Madrid. De Spaanse vorst verwelkomde de gebroeders Márquez vanwege hun recente prestaties in de MotoGP, de hoogste motorsportklasse.

De 32-jarige Marc werd dit jaar voor de zevende keer wereldkampioen in de MotoGP. Zijn 29-jarige broer Álex werd tweede in het klassement. Het was niet eerder voorgekomen dat broers de eerste en tweede plaats behaalden in de MotoGP.

Het is niet de eerste ontmoeting van de koning met de motorcoureurs. De broers zijn al jaren succesvol in de motorsport en werden meermaals uitgenodigd op het paleis. In 2014 ontving Felipe nog een speciale helm van het team van Marc Márquez.