Felipe ontmoet Oekraïense soldaten in Toledo

De Spaanse koning Felipe heeft woensdag een bezoek gebracht aan een trainingscentrum van het Spaanse leger in Toledo. Het bezoek stond in het teken van de Europese missie EUMAM om Oekraïense militairen te trainen.

Felipe was aanwezig bij een aantal oefeningen. Hij sprak later met Oekraïense militairen en personeel van de eenheid die verantwoordelijk is voor de opleiding.

Volgens het Spaanse hof zijn in het trainingscentrum in Toledo sinds 2022, het jaar dat Rusland Oekraïne binnenviel, meer dan 7000 Oekraïense soldaten opgeleid.