Felipe ontmoet secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Koning Felipe van Spanje heeft zondag een ontmoeting gehad met António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De monarch ontving Guterres in het koninklijk paleis van Sevilla.

Op foto’s die het Spaanse hof op sociale media deelt, is te zien dat Felipe en Guterres elkaar de hand schudden en met elkaar in gesprek zijn. De ontmoeting vond plaats ter gelegenheid van de vierde Internationale Conferentie over Financiering voor Ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Tijdens de conferentie komen wereldleiders bijeen om de financiering van duurzame ontwikkelingsdoelen te bespreken. De conferentie begint maandag en duurt tot en met donderdag.

In de avond organiseren Felipe en koningin Letizia een diner in het paleis.