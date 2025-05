Felipe ontvangt groep generaals in koninklijk paleis

De Spaanse koning Felipe heeft maandag een ontmoeting gehad met een groep generaals. Het Spaanse koninklijk huis deelde beelden van de ontmoeting op Instagram.

De foto’s tonen Felipe in uniform in gesprek met de generaals. Ook poseert hij op enkele foto’s met de officieren.

De ontmoeting vond plaats in het koninklijk paleis van El Pardo in Madrid. De generaals gingen op audiëntie bij de koning, nadat ze het bevel hadden gekregen over verschillende militaire eenheden, waaronder troepen in het buitenland.