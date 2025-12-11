Felipe ontvangt jubilerende Spaanse consumentenbond

De Spaanse koning Felipe heeft donderdag een delegatie van de Spaanse consumentenorganisatie OCU ontvangen in het koninklijk paleis in Madrid. Aanleiding was het jubileum van de organisatie, die in 1975 is opgericht.

Volgens het Spaanse hof werd de koning geïnformeerd over huidige uitdagingen waarmee consumenten worden geconfronteerd. Daarbij werden onder meer digitalisering, behoefte aan betaalbare duurzaamheid en bescherming van kwetsbare consumenten genoemd.

De OCU zet zich sinds de oprichting in voor de rechten en belangen van Spaanse consumenten. De organisatie lanceerde dit jaar ook een speciale campagne ter ere van het 50-jarig bestaan. Elke maand van het jaar werd extra aandacht gevraagd voor een ander onderwerp.