Felipe ontvangt Portugese president voor afscheidsbezoek

Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft vrijdag de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa met militaire eer ontvangen in het Koninklijk Paleis in Madrid. Het bezoek dient als afscheid voor Rebelo de Sousa, die op 9 maart aftreedt als president.

Tijdens de toespraak op het paleis bedankte Felipe de Portugese president voor “de energie, intelligentie, wijsheid en het hart” die hij heeft gewijd aan de onderlinge betrekkingen gedurende zijn tien jaar als staatshoofd, meldde nieuwszender CNN. “Het is geen afscheid, maar het begin van een nieuwe fase”, zei Felipe tijdens het bezoek. Naast het koningspaar was ook de Spaanse premier Pedro Sánchez aanwezig.

Het Spaanse staatshoofd bevestigde vrijdag dat hij volgende maand naar Lissabon zal gaan voor de inauguratie van de nieuwe Portugese president, António José Seguro, met wie hij zei te blijven werken “ten behoeve van dit prachtige tijdperk”.