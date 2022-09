Felipe ontvangt Spaanse US Open-winnaars op paleis

De Spaanse koning Felipe stond woensdag oog in oog met maar liefst drie Spaanse tenniskampioenen. Op het Zarzuela-paleis ontving de vorst onder anderen Carlos Alcaraz, die eerder deze maand de US Open won.

Door de winst op het grandslamtoernooi werd de 19-jarige Alcaraz de jongste nummer 1 van de wereld ooit. Hij is de vierde Spaanse speler die de nummer 1-positie in handen heeft. Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero en Rafael Nadal gingen hem voor.

Naast Alcaraz waren ook Martín Landaluce en Martín De la Puente uitgenodigd op het paleis in Madrid. Zij wonnen op de US Open in respectievelijk het juniorentoernooi en het dubbeltoernooi in het rolstoeltennis.

Dinsdag ontmoette Felipe al een andere grootheid uit het Spaanse tennis. De vorst reikte toen de zogeheten Camino Real-prijs uit aan Rafael Nadal. Nadal kreeg die prijs voor het bijdragen aan een goed imago van Spanje in de Verenigde Staten.