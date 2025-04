Felipe opent eerste editie van forum voor investeerders in Spanje

Koning Felipe van Spanje heeft maandagochtend het forum Invest in Spain Summit geopend. Meer dan zeventig multinationals nemen deel aan het forum, waar de ontwikkeling van buitenlandse investeringen in Spanje wordt geanalyseerd.

Het forum heeft als doel het gesprek tussen belangrijke internationale investeerders en de Spaanse regering goed te kunnen voeren. Felipe opende de bijeenkomst maandag met een toespraak. Daarin richtte hij zich tot de aanwezige vertegenwoordigers.

Het is de eerste keer dat de Invest in Spain Summit wordt georganiseerd. Bedrijven uit 25 landen zijn aanwezig in Madrid.