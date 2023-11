Felipe opent in museum tentoonstelling ter ere van Spaanse zeeman

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag de tentoonstelling ‘Jorge Juan: The Legacy of a Scientific Sailor’ geopend in het Maritiem Museum in Madrid. Dat meldt het Spaanse hof via X.

De tentoonstelling is samengesteld om het leven van zeeman Jorge Juan te eren. Ook wordt hij herdacht op zijn 250e sterfdag. De tentoonstelling draait om werken waarmee Juan heeft bijgedragen aan de geschiedenis van de wetenschap. Op foto’s die het hof deelt is onder meer te zien hoe Felipe kijkt naar de werken, zoals onder meer schilderijen en miniatuurboten.

Jorge Juan y Santacilia was een Spaanse zeeman en wetenschapper. Hij stierf in 1773 in Madrid.