Felipe opent na maanden uitstel Spaans academisch jaar

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag in Valencia het academisch jaar geopend. De opening zou eigenlijk al op 30 september plaatsvinden, maar werd toen uitgesteld vanwege weerwaarschuwingen in de Spaanse stad, schrijft persbureau EFE.

In zijn toespraak stelde Felipe dat universiteiten tegenwicht bieden aan “berusting en verlamming” en voorkomen dat de maatschappij “vast komt te zitten in dogma’s”. “Een actieve universiteit is synoniem met een gezonde samenleving”, verklaarde de koning tijdens de openingsceremonie voor de Spaanse universiteiten.

De opening van het academisch jaar viel samen met het 525-jarig bestaan van de Universiteit van Valencia. 25 jaar geleden was Felipe, toen nog prins van Asturië, aanwezig bij een ceremonie ter ere van het 500-jarig bestaan.