Felipe opent nieuw deel van campus in Madrid

De Spaanse koning Felipe was donderdag aanwezig bij de opening van het nieuwe gedeelte van de IESE Campus, een van de grootste business-schools in Madrid.

Voor de uitbreiding van het opleidingsgebouw is volgens Spaanse media 52 miljoen euro uitgetrokken. Het nieuwe complex is precies 3000 vierkante meter groter dan het al bestaande pand, waardoor de gehele campus van het Institute for Higher Business Studies nu in totaal 33.600 vierkante meter meet. In het gebouw bevinden zich onder meer vier nieuwe amfitheaterklaslokalen en een auditorium met daglicht, waar plaats is voor 500 personen.

Vlak voor de opening woonde Felipe de sessie Leiders voor een duurzamere wereld bij, gegeven door IESE-professor Pascual Berrone. Ook kreeg hij een rondleiding door het nieuwe gebouw en ging hij op de foto met studenten van de faculteit.