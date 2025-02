Felipe opent tentoonstelling Joana Vasconcelos in Madrid

De Spaanse koning Felipe heeft donderdag in Madrid een tentoonstelling van de Portugese kunstenares Joana Vasconcelos geopend. De tentoonstelling is de komende maanden te zien in het Liria Paleis, een paleis dat zowel dienst doet als kunstmuseum als residentie van de Spaanse adellijke familie Alba.

Na de opening maakte de koning samen met de kunstenares en de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken een ronde langs de werken van Vasconcelos, die zowel binnen in het museum als in de tuinen zijn tentoongesteld. Vasconcelos staat bekend om haar grootschalige installaties.

De tentoonstelling is georganiseerd door de Casa de Alba Foundation, dat zich toelegt op het behoud en de promotie van het erfgoed van Casa de Alba.