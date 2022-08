Felipe praat op vakantieadres bij met premier

Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag op zijn vakantieadres in Mallorca bezoek gehad van de Spaanse premier Pedro Sánchez. De twee spraken elkaar in het Almudaina-paleis in Palma de Mallorca.

De locatie verschilde ten opzichte van eerdere jaren. Normaal gesproken is het Marivent-paleis de plaats van ontmoeting, maar zowel de koning als de premier woonden kort voor hun gesprek de beëdiging van een nieuwe procureur-generaal bij in het Almudaina.

Het is traditie dat de Spaanse premier tijdens het zomerreces langsgaat op het vakantieadres van de koning. In het verleden, toen Juan Carlos als koning veel langer op Mallorca verbleef, kwam een premier zelfs twee keer op bezoek.

Felipe is met zijn gezin de hele week op Mallorca. Hij combineert zijn werk met enkele privé-aangelegenheden. Zo doet hij traditiegetrouw mee aan het zeilevenement om de Koningscup.