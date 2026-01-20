Felipe prijst hulpverlening treinramp: het had erger kunnen zijn

Koning Felipe van Spanje prees dinsdag de snelle en professionele hulpverlening na de treinramp in Adamuz. Volgens de vorst had het allemaal veel “erger kunnen zijn”.

“Een land toont zijn niveau en kracht door de manier waarop het zijn noodsituaties aanpakt”, zei Felipe tegen Spaanse media nadat hij de ramplocatie had bezocht met zijn vrouw koningin Letizia. Volgens hem was de medische zorg snel en effectief en heeft dat het aantal slachtoffers beperkt. “Het had erger kunnen zijn”, voegde hij eraan toe. “We hebben de enorme professionaliteit, toewijding en inzet van iedereen die betrokken was bij het verlenen van hulp gezien, ongeacht waar ze vandaan komen.”

Het koningspaar sprak met hulpverleners, maar ook met enkele inwoners van Adamuz, die te hulp schoten om slachtoffers te helpen. De 16-jarige Julio was een van hen: hij was op het moment van de ramp met een vriend in de buurt aan het vissen en was een van de eersten die de slachtoffers kon helpen.

“We probeerden ze waar we konden uit de trein te halen”, vertelde Julio aan de journalisten, “totdat de politie en brandweer arriveerden en het professioneler aanpakten.”

Felipe en Letizia bezochten ook een ziekenhuis en de plek waar families van slachtoffers die nog niet zijn geïdentificeerd, wachten op nieuws. Volgens de koning luisterden ze “met alle respect” naar hun verhaal. “En brachten hen de liefde van het hele land over. Het was een zware klap voor hen.”