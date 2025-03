Felipe reikt prijs voor sociologie en politieke wetenschap uit

Koning Felipe van Spanje heeft woensdag in Madrid de Spaanse Nationale Prijs voor Sociologie en Politieke Wetenschap uitgereikt. Hoogleraar Pablo Oñate Rubalcaba nam de prijs in ontvangst.

De jury kende Oñate Rubalcaba, hoogleraar politieke wetenschap en bestuurskunde, de prijs toe vanwege zijn “briljante en professionele loopbaan van meer dan dertig jaar”.

Oñate Rubalcaba schreef in zijn carrière mee aan zeventien boeken en publiceerde meer dan honderd artikelen in vakbladen. Ook gaf hij meer dan 150 presentaties op nationale en internationale congressen over wetenschap en onderwerpen als democratie en politieke partijen.