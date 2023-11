Felipe reikt prijzen uit aan ‘excellerende’ Spaanse vaklieden

Koning Felipe heeft de Rei Jaume I Awards uitgereikt. De prijzen worden jaarlijks toegekend aan mensen die excelleren in hun werkveld. Het is de 35e keer dat de Rei Jaume I Awards zijn uitgereikt.

Het Spaanse hof deelt dinsdag via X beelden van de prijsuitreiking. In totaal zijn zes prijzen uitgereikt. De winnaars ontvingen uit handen van Felipe allemaal een medaille. Ook krijgen zij 100.000 euro, waarvan een deel verplicht naar onderzoek moet gaan, of kan worden geïnvesteerd.

Onder de winnaars behoorden onder anderen econome Olympia Bover, ondernemer Alfonso Jiménez en onderzoeker Guillermina López-Bendito.