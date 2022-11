Felipe reikt prijzen voor ‘excellerende’ onderzoekers uit

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje waren vrijdag aanwezig bij de prijsuitreiking van de Rei Jaume I Awards. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan mensen die excelleren in hun werkveld.

In totaal werden er zes prijzen uitgedeeld. Winnaars kregen een gouden medaille en een bedrag van 100.000 euro. Een deel van dat bedrag moet verplicht naar onderzoek gaan of geïnvesteerd worden in de onderneming van de winnaar.

Onder de winnaars behoorden onder anderen Jésus Sanz Serna, een hoogleraar aan de universiteit van Madrid, voor zijn wiskundig onderzoek en Marta Reynal Querol, die onderzoek doet naar gewapende conflicten en politieke economie. De koning overhandigde de prijzen aan de winnaars.