Felipe reikt Spaanse beker uit aan winnaar Athletic Club

Koning Felipe heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Sevilla de Spaanse beker uitgereikt aan winnaar Athletic Club. De voetbalploeg uit Bilbao won na strafschoppen van Real Mallorca.

In de reguliere speeltijd kwamen beide ploegen niet verder dan 1-1, ook in de verlenging werd niet meer gescoord. In de strafschoppenserie benutte Athletic alle penalty’s, Mallorca miste twee keer. Athletic Club-aanvoerder Iker Muniain kreeg na afloop op het erebordes de Copa del Rey-trofee uit handen van de naamgever zelf. In de strafschoppenserie benutte hij de tweede penalty van zijn ploeg.

Op X deelde het Spaanse koningshuis na afloop van het duel foto’s van de lange voetbalavond. Ook feliciteerde het winnaar Athletic Club met de bekerwinst. Het was de eerste keer sinds 1984 dat de club uit Baskenland de Spaanse beker weer eens won. In de tussentijd werd er wel zes keer verloren in de finale, waaronder in 2021. Toen moest Muniain genoegen nemen met de troostprijs die hij toen uit handen van koning Felipe kreeg.