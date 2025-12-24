Felipe roept in kersttoespraak op meer voor elkaar te zorgen

Koning Felipe heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak opgeroepen om meer voor elkaar te zorgen. Op die manier kan Spanje vooruitkijken, zei de koning op beelden die het Spaanse hof deelde op de sociale kanalen van het koningshuis.

“We moeten er allemaal voor zorgen dat het zorgdragen voor onze samenleving onze dagelijkse taak wordt”, vond Felipe onder meer. “Ik heb het over respect in taalgebruik en het luisteren naar de mening van anderen; ik heb het over een bijzonder voorbeeldig optreden van alle openbare machten; ik heb het ook over empathie en de noodzaak om de menselijke waardigheid, vooral die van de kwetsbaarsten, centraal te stellen in alle debatten en het beleid.”

De koning erkende dat Spanje momenteel “moeilijke tijden” kent. “Veel burgers vinden dat de stijgende kosten van levensonderhoud hun kansen op vooruitgang beperken, dat de toegang tot huisvesting een obstakel vormt voor de plannen van zoveel jongeren, dat de snelheid van de technologische vooruitgang onzekerheid op de arbeidsmarkt veroorzaakt en dat klimaatverschijnselen een steeds belangrijkere en soms tragische factor zijn.”

Volgens Felipe kunnen de problemen niet worden opgelost met “retoriek of goedwillendheid”, maar juist door “samenwerking, het nemen van verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van iedereen”. “We zijn een geweldig land. Spanje zit vol initiatief en talent, en ik ben ervan overtuigd dat de wereld meer dan ooit behoefte heeft aan onze gevoeligheid, onze creativiteit en ons vermogen om te werken, ons gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid, en onze vaste toewijding aan Europa, zijn principes en zijn waarden.”