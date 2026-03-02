Felipe roept op tot terughoudendheid in Midden-Oosten

De Spaanse koning Felipe heeft opgeroepen tot terughoudendheid bij het gebruik van geweld in het Midden-Oosten. Dat deed de Spaanse vorst zondag in een toespraak bij de opening van het Mobile World Congress in Barcelona.

Felipe sprak van een “kritiek moment” in het Midden-Oosten en stelde dat de situatie een “duidelijk risico op regionale escalatie en onvoorspelbare gevolgen” met zich meebrengt. De koning drong verder aan op het respecteren van burgerlevens en het zoeken naar een diplomatieke oplossing. “We roepen hiertoe op om een chaotische situatie te voorkomen en dialoog te herstellen voor een oprecht streven naar vrede”, zei Felipe.

De Verenigde Staten en Israël vielen afgelopen weekend Iran aan. Dat land reageerde met aanvallen op andere landen in de regio.