Felipe spoort Spanje aan te leren van overstromingen in toespraak

De Spaanse koning Felipe wil dat iedereen leert van de overstromingen van dit jaar om “de samenleving sterker te maken.” Dit zei hij in zijn kersttoespraak, meldt persbureau AFP.

De overstromingen in oktober kostten 231 mensen het leven en verwoestten onder andere delen van Valencia. Hierdoor brengen sommige slachtoffers de feestdagen zonder dierbaren door. “Deze tragedie is moeilijk te accepteren”, aldus Felipe in zijn toespraak vanuit het paleis in Madrid. “Maar we moeten er wel van leren zodat we onszelf sterker kunnen maken als gemeenschap en daardoor alleen maar meer zullen groeien.”

Felipe en Letizia bezochten het rampgebied in november. “We beseffen en begrijpen de frustratie, pijn en ongeduld heel goed. Ook de vraag naar betere en efficiëntere begeleiding vanuit de overheidsinstanties snappen we”, zei hij, verwijzend naar de onrust na de weerramp.

Migratie

De Spaanse monarch sprak tijdens zijn kersttoespraak ook over de toestroom van immigranten op de Canarische Eilanden, die dit jaar een recordaantal bereikte. “Migratie is een dagelijkse realiteit die zonder de juiste begeleiding tot spanningen in de samenlevingen kan leiden.”

Dit jaar viert Felipe zijn tienjarig koningschap, nadat zijn vader Juan Carlos in 2014 was afgetreden. De Spaanse koning sloot zijn kersttoespraak af met de wens dat iedereen fijne feestdagen zou hebben. Hij deed dit in de vier officiële talen van Spanje: Spaans, Catalaans, Galicisch en Baskisch.