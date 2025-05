Felipe spreekt bij uitreiking Carlos V Award in Cuacos de Yuste

Koning Felipe heeft een toespraak gehouden tijdens de uitreiking van de Carlos V Award in Cuacos de Yuste. De Spaanse koning overhandigde de prijs aan voormalig EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Felipe werd bij het klooster van Cuacos de Yuste verwelkomd door toeschouwers die met Spaanse vlaggetjes zwaaiden. Eenmaal binnen en begroet door alle gasten en leden van de organisatie, overhandigde de koning de Carlos V Award aan de 78-jarige Borrell. In zijn toespraak zei Felipe onder meer dat Europa “een baken van integriteit” is “in een steeds somberder wordende wereld”. “Of zijn licht niet zal doven hangt af van ons vermogen om het te vernieuwen en onze wil om het te verdedigen”, zei de koning ook.

De Carlos V Award werd in 1995 voor het eerst uitgereikt en is bedoeld voor mensen of instanties die een bijdrage hebben geleverd aan de Europese gemeenschapsgeest. De Franse oud-voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, was de eerste ontvanger van de prijs. Het was de achttiende keer dat de Award werd uitgereikt.