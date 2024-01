Felipe spreekt dank en erkenning uit voor Spaanse ambassadeurs

De Spaanse koning Felipe heeft in zijn toespraak tijdens de Conferentie van Ambassadeurs zijn dank uitgesproken voor het werk dat de Spaanse ambassadeurs over de hele wereld verrichten. De 55-jarige monarch noemde het werk dat de ambassadeurs verrichten in dienst van Spanje “geweldig”.

Over de hele wereld zijn er 130 Spaanse ambassadeurs. “Ons land helpen promoten in de wereld en onze belangen op welk gebied dan ook verdedigen zou niet mogelijk zijn zonder een krachtige Buitenlandse Dienst”, zei Felipe in zijn speech. “Sta mij dan ook vooral toe om uw zeer belangrijke werk te erkennen en u daar ook voor te bedanken”, sprak hij richting de ambassadeurs.

De toespraak van Felipe diende als afsluiting van de conferentie. De eerste dag werd deze nog geopend door Pedro Sánchez, de premier van Spanje.