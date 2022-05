Felipe staat tijdens bezoek aan New York stil bij aanslag Texas

De Spaanse koning Felipe heeft in New York stilgestaan bij de recente schietpartij op een basisschool in Texas, waarbij 21 doden vielen. Felipe was in de Amerikaanse stad op bezoek bij de Foreign Policy Association (FPA), waar hij werd onderscheiden met de Foreign Policy Medal.

“Vandaag zijn onze gedachten bij de 21 slachtoffers van de tragedie in Texas”, zei Felipe aan het begin van zijn toespraak. “Daarom wil ik namens het Spaanse volk mijn diepste medeleven betuigen aan hun families en vrienden en aan de Amerikaanse autoriteiten, in deze moeilijke tijd.”

De Foreign Policy Medal is de hoogste onderscheiding van de FPA. Hij wordt toegekend aan “individuen die werken om de publieke kennis van internationale zaken uit te breiden”. In zijn toespraak noemde Felipe het een “grote eer” om de medaille te ontvangen. “Ik ben bijzonder verheugd hem persoonlijk te kunnen ontvangen, na zoveel maanden waarin de Covid-19-pandemie het belette om elkaar persoonlijk te ontmoeten”, aldus Felipe.

Tijdens zijn bezoek aan New York bezocht Felipe ook de Spaans-Amerikaanse Kamer van Koophandel. Verder lunchte hij op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties met António Guterres, de secretaris-generaal van de VN.