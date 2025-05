Felipe vergadert met adviesorgaan van de landmacht

De Spaanse koning Felipe heeft maandag vergaderd met de Hoge Raad van het Spaanse leger. De vorst droeg voor de gelegenheid een legeruniform en inspecteerde de erewacht bij aankomst bij het Palacio de Buenavista in Madrid.

De Hoge Raad van de landmacht is een collegiaal advies- en overlegorgaan. Onder anderen de minister van Defensie en de generaal van de landmacht hebben zitting in deze raad. De raad is verantwoordelijk voor het adviseren van de minister van Defensie over zaken die betrekking hebben op de structurering van het leger en de ontwikkeling van militair beleid.