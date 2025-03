Felipe verontschuldigt zich voor verbrand gezicht na skivakantie

Koning Felipe van Spanje is na een korte skivakantie weer aan het werk gegaan. Het tripje had echter zijn sporen nagelaten: de koning verscheen namelijk met een verbrand gezicht bij een economisch forum in Madrid.

“Dit is wat er gebeurt als je jezelf niet goed beschermt tegen de zon”, begon Felipe zijn toespraak volgens Spaanse media. De koning verontschuldigde zich daarmee voor zijn uiterlijk, verwijzend naar zijn ‘blozende’ wangen. De rest van zijn gezicht kwam er beter vanaf dankzij de helm en zonnebril die hij droeg.

Felipe was afgelopen weekend in de Pyreneeën voor een skitrip met vrienden. De koning had zich ondanks de lentezon niet goed ingesmeerd.