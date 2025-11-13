Felipe vond reis in China ‘bijzonder intens’

De Spaanse koning Felipe vond het staatsbezoek aan China “bijzonder intens”. Dat zei de Spaanse vorst tijdens een bijeenkomst met leden van de Spaanse gemeenschap in Beijing. “In deze drie dagen hebben we een agenda uitgevoerd met belangrijke institutionele, economische en culturele inhoud”, aldus Felipe.

De koning sprak verder zijn waardering uit voor Spanjaarden die in China wonen. “Spanje is aanwezig in de wereld dankzij mensen die net als u elke dag waardevolle verbindingen maken”, zei de vorst.

Het Spaanse koningspaar was sinds maandag in het Aziatische land. De receptie voor de Spaanse gemeenschap was de laatste verplichting voor Felipe en Letizia.