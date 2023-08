Felipe voor het eerst op podium bij Koningscup

Koning Felipe is er ook dit jaar niet in geslaagd om de Copa del Rey (Koningscup) te winnen. De Spaanse vorst eindigde bij de zeilwedstrijden in de baai van Palma als tweede in het klassement.

Volgens de organisatie van het zeilevenement is het de eerste keer dat de 55-jarige koning op het podium eindigt. Tot nu toe was een vierde plaats de beste prestatie van de koning. Die klassering behaalde Felipe zowel in 2021 als in 2008.

Felipe deed met het jacht Aifos met een bemanning van de Spaanse marine mee in de zogeheten ORC-1-klasse. De koning was vrij constant in de laatste races, met als beste resultaat een tweede plek. De uiteindelijke winnaar won met een groot verschil. Het jacht Palibex-Elena Nova won bijna elke race, op één tweede plek na.

De Spaanse koning doet vrijwel elk jaar mee aan de zeilwedstrijden in de baai van Palma, Mallorca. In 1984 deed Felipe als 16-jarige voor de eerste keer mee, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste eindoverwinning. Vorig jaar eindigde Felipe als vijfde.