Felipe: vooruitgang wetenschap gaat ons allemaal aan

De Spaanse koning Felipe vindt de wetenschap belangrijk “voor ons allemaal”. Dat stelde de monarch donderdag bij de uitreiking van de Spaanse Nationale Onderzoeksprijzen 2024, die hij voorzat.

“De vooruitgang van de wetenschap gaat ons allemaal aan”, aldus Felipe. “Dat gebeurt niet zomaar; het is een gezamenlijke inzet voor de toekomst die de hele samenleving moet stimuleren en vormgeven.”

De Nationale Onderzoeksprijzen in Spanje zijn de belangrijkste erkenning in het land op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben als doel om de winnaars meer zichtbaarheid en erkenning te geven in de wetenschappelijke gemeenschap en de ontwikkeling van wetenschap in Spanje te bevorderen.