Felipe weer het water op met verband op linkerbeen

De Spaanse koning Felipe is vrijdag weer het water op gegaan voor de jaarlijkse zeilwedstrijd om de Copa del Rey (Koningscup). Daarbij viel op dat de vorst een groot verband op zijn linkerbeen had, dat er eerder nog niet zat.

Het is volgens Spaanse media niet duidelijk hoe de 57-jarige koning zijn verwonding heeft opgelopen. Hij ontsnapte donderdag wel aan een ernstiger ongeluk, toen een giek vlakbij hem naar beneden viel.

De 43e editie van de zeilwedstrijd eindigt zaterdag. Felipe zal zelf de prijzen uitreiken tijdens de prijsceremonie. Hij heeft de zeilwedstrijd nog nooit gewonnen en dat zit er ook dit jaar niet in. Na donderdag nam de boot van de koning een voorlopige achtste plaats in het klassement in.