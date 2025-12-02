Felipe ziet Spaanse voetbalsters Nations League winnen

Koning Felipe heeft dinsdagavond de Spaanse voetbalsters de Nations League zien winnen. De Spaanse voetbalsters waren over twee wedstrijden te sterk voor Duitsland. De tweede wedstrijd dinsdag werd met 3-0 gewonnen door Spanje, nadat de eerste in een gelijkspel (0-0) was geëindigd.

In Madrid scoorde Claudia Pina na ruim een uur. De tweede treffer werd gemaakt door Vicky López en niet veel later scoorde Pina opnieuw.

Spanje was titelverdediger in de Nations League. Het Spaanse hof reageerde verheugd op de tweede opeenvolgende titel, die volgens het hof “meisjes, jonge vrouwen en een heel land inspireert”.