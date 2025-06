Felipe zit vergadering Spaanse denktank voor

Koning Felipe van Spanje heeft maandag een vergadering van het bestuur van het Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies voorgezeten. Dat deed de monarch in het koninklijk paleis El Pardo in Madrid.

De Spaanse denktank werd in 2001 opgericht. Het doel ervan is om innovatieve, goed onderbouwde, inclusieve en geïnformeerde antwoorden te formuleren op mondiale vraagstukken. Ook wordt gesproken over de rol van Spanje in de wereldgemeenschap.

Het hof deelde foto’s op sociale media van de vergadering. Daarop is Felipe te zien aan een lange rode tafel. Ook zijn er enkele groepsfoto’s gemaakt.