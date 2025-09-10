Femke Halsema hoopt dat Amalia zich thuis voelt in Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema heeft prinses Amalia woensdagochtend met een toespraak verwelkomd in de tuin van haar ambtswoning in Amsterdam. “Ik hoop dat u Amsterdam niet alleen leert kennen als de stad waar u studeert, maar ook als een plek die u telkens opnieuw verrast, inspireert en waar u zich zeer thuis voelt”, zei de burgemeester in haar toespraak.

“U heeft ons natuurlijk al heel erg vereerd door hier te komen wonen en studeren en we hopen dat u de stad al heel goed kent”, zei Halsema. “U kent natuurlijk vooral de collegezaal goed, want u zult niks anders doen dan studeren en hele goede cijfers halen”, vervolgde de burgemeester. Toch hoopt Halsema dat de 21-jarige prinses, naast het studeren, kennis heeft kunnen maken met het nachtleven van de stad. “Dat wensen wij u allemaal heel erg toe”, benadrukte ze.

Prinses Amalia is op woensdag uitgenodigd in de ambtswoning van de burgemeester om “een goede en sterke band te krijgen met de hoofdstad” en haar inwoners beter te leren kennen. Amalia spreekt met wethouders over de ontwikkelingen van de stad en luncht met Amsterdammers die een belangrijke rol in de stad vervullen. Ook krijgt ze een gedicht voorgedragen door stadsdichter Ellen Deckwitz.

Amalia studeert al een aantal jaren in Amsterdam. Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde ze eerder dit jaar haar bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Dit studiejaar is ze aan dezelfde universiteit gestart met de bachelor Nederlands Recht. Daarnaast neemt Amalia deel aan het opleidingsprogramma van het Defensity College.