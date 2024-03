Fernando Gómez-Acebo (49), neef van koning Felipe, overleden

Fernando Gómez-Acebo, de neef van de Spaanse koning Felipe, is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo.

Gómez-Acebo stierf vrijdagavond plotseling na ademhalingsproblemen. De neef van de koning was maandag in een ziekenhuis in Madrid opgenomen omdat hij last had van chronische ademhalingsproblemen die verergerd waren als gevolg van de corona die hij tijdens de pandemie opliep.

De jongste zoon van Infanta Pilar, de zus van Felipes vader Juan Carlos, werd liefkozend Cocó genoemd. Volgens de krant was hij een “innemend persoon” en ondanks zijn broze gezondheid een volleerd skiër. Gómez-Acebo is zaterdag naar een mortuarium in Madrid gebracht waar familie en vrienden hem de laatste eer kunnen bewijzen.