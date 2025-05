Fernando Halman kreeg kippenvel van uitnodiging koning

FunX-dj Fernando Halman heeft genoten van de uitblinkerslunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. “Het was echt heel mooi: het jongetje in mezelf was superblij”, reageerde de radiomaker in RTL Boulevard.

“Het was een heel bijzondere ochtend: ik heb geluncht met royalty”, zei Halman nog enigszins verbaasd. “Als jij zo’n bericht krijgt dat je wordt uitgenodigd voor zoiets moois, nou dan krijg je wel kippenvel.”

Willem-Alexander en Máxima nodigen een aantal keren per jaar Nederlanders uit om langs te komen op Paleis Noordeinde voor de zogeheten uitblinkerslunch. Het zijn altijd mensen die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie. Halman ontving een uitnodiging omdat hij in december de Marconi Oeuvre Award kreeg.

Andere aanwezigen waren onder anderen zangeres Roxy Dekker, ANP-fotograaf Remko de Waal en rechtbankjournalist Saskia Belleman.